Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması! AK Parti ile 22 ilde rakip olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 art yerel seçimleri için AK Parti ile MHP arasındaki işbirliği mutabakatını açıkladı. Bahçeli, "AK Parti ile 30 Büyükşehir ve 29 ilde işbirliği, 22 ilde de demokratik yarış içinde olacağız" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldıklarını duyurdu. Bahçeli, partisinin grup konuşmasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldığımızı, 22 ilde de demokratik yarış halinde olacağımızı buradan bir kez daha açıklıyorum" dedi.

"Önümüzdeki seçimler terörün yedeğinde olanlarla Türkiye’nin yanında duranlar arasında geçecektir" diyen Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili şunları söyledi:

- Cumhur İttifakı başaracak, işbirlikçi ve ilkesiz siyaseti yerel yönetimlerden söküp atacaktır. İnanıyorum ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın gösterdiği muvaffakiyetin aynısı 31 Mart 2024’te de sahnelenecektir.

- Gayret bizden tevfik Allah’tandır. Sefer bizden takdir ve teveccüh aziz milletimizdendir.

- 2024’ün kazananı gene Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını şimdiden kutluyor; barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi ifade ediyorum.

- 2024 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılının giriş kapısı, Lider Ülke Türkiye’nin ilk adımıdır. Sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.