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Hırsızlar, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını da çaldı

Hırsızlar, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını da çaldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, kendilerini kaydeden iş merkezinin güvenlik kamerasını da çaldı.

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Olay, geçen hafta sonu Alaplı ilçe merkezindeki bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre merkezinin içini izleyen hırsızlar, kimsenin olmadığından emin olduklarında işyerlerinin kapılarını zorlayarak hırsızlık yapmaya çalıştı. Ancak kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını fark edince yerinden sökerek kayıplara karıştılar.

Sabahın erken saatlerinde işyerine gelen dükkan sahipleri kapılarında zorlama izini görünce polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.

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