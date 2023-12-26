Bakan İbrahim Yumaklı 2023 yılı gıda denetimlerini ve kesilen ceza miktarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılan denetimlere ilişkin, "Yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi." dedi.

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Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulunan Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak insanların en temel ihtiyacı olan gıdadan sorumlu olduklarını, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgilendiklerini söyledi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünde gıda denetimlerinin en temel süreçlerinden birisi olan analizle alakalı işlemlerin yapıldığını vurgulayan Yumaklı, buranın, Türkiye'nin kamu ve özel sektördeki toplam akredite olmuş 147 laboratuvardan biri olduğu bilgisini paylaştı.

Müdürlükte 19 yıl önce 3 farklı analizle başlayan işlem sayısının şu an 262'ye çıktığını ifade eden Yumaklı, bu laboratuvarın son dönemde yurt dışına da hizmet vermeye başladığını anlattı. Yumaklı, laboratuvarın, bu altyapısıyla sadece bir analiz laboratuvarı olmaktan ayrıştığının altını çizerek, "Bakanlık ve özel laboratuvarın personellerinin eğitimi, AR-GE çalışmalarına dönük çalışmalara adeta bir okul ve sektörün diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanıma sahip bir analiz laboratuvarımız." diye konuştu.

"Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız"

Türkiye'de gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, sektörel denetimlere başladıklarını ve devam ettiklerini söyledi.

Yumaklı, denetimlerden alınmış numunelerin kamuya ait 40 akredite laboratuvarda analiz edilip incelendiğini aktararak, son 21 yılda hem mevzuat hem de akredite analiz yapma konusunda Türkiye'nin kapasitesinin geliştiğini kaydetti.

Gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemine işaret eden Yumaklı, "Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi bir tolerans söz konusu değil. Hatta son dönemde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem de özel laboratuvarların şu anda denetimleri söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı denetim

Bu yıl gıda ve diğer ürünlerinin satış yerlerine yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bugün de yine eş zamanlı denetime başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine bugünden itibaren 81 ilimizde eş zamanlı bir denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek."

Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Yumaklı, bu çabanın sonuçlarını gösterdiğini, özellikle son dönemde vaka sayılarında ya da sonuçlarda gözle görülür ölçüde bir düşüş söz konusu olduğunu ifade etti.

Yumaklı, vatandaşın da birer "gıda denetçisi" olduğunu belirterek, gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun kendilerine yayınlamış oldukları iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesini istedi.