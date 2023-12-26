Ev sahibi olanlar aman dikkat! Tapuda yeni dönem resmen başlıyor! İşte detaylar

Habertürk yazarı Rahim Ak köşe yazısında konut alımlarına yönelik yeni vergi ve harç düzenlemesini kaleme aldı. Ak, birden fazla evi olanın daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını ifade ederken, harçlardaki artışlara da dikkat çekti

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Habertürk yazarı Rahim Ak, son yazısında konut alımlarında vergi düzenlemelerinin değişeceğini belirtti. İlk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını vurguladı.

İkinci evi olana yüksek vergi

Söz konusu yeni düzenleme, birden fazla eve sahip olan bireylerin ikinci ev alımlarında daha yüksek vergi ödemelerini gerektirecek. Ayrıca aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca vergi oranları, evin değerine göre belirlenecek ve özellikle yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

Rahim Ak, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak

Şu anda konut satın alınırken tapu harcı yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 alıcıdan olmak üzere yüzde 4."

Habertürk yazarı Rahim Ak söz konusu yazısında konu ile ilgili ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Edindiğimiz bilgilere göre düşünülen düzenlemede de vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak. İkinci evi almaya çalıştığınızda bu tutar muhtemelen bir kat artacak. Üçüncü, dördüncü belki daha fazla evi almaya çalıştığınızda belki bir kaç kat daha artacak. Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz inşaat müteahhitlerine rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?"

Ayrıca söz konusu yazıda tapu harcının ödenmesiyle ilgili olarak da, Vergi dairesine yapılan ödeme yönteminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetki verdiği kamu bankaları aracılığıyla da ödemelerin yapılabileceği vurgulandı. Söz konusu kapsamda, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası'nın banka ve kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tapu harcı ödemesinin yapılabileceği ifade edildi.