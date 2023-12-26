Son dakika kulisi! Erdoğan asgari ücret zammına el attı! Beştepe'de topluyor! "17 bin olsa ne olur?"

7 milyon çalışanı doğrudan tüm vatandaşları dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili 3. toplantının ne zaman yapılacağı bilmecesi çözülemedi. Kulislere düşen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK ve Türk-İş Başkanlarını kabul edecek. Erdoğan asgari ücretin 17 bin miraya çıkarılması durumunda bütçeye maliyetini araştırtmıştı.

Abone ol

Asgari ücret zammının açıklanması için son tarih olan 31 Aralık'a 5 gün kaldı ancak halen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamların ilk kez konuşulacağı 3. toplantısının günü belli olmadı. 7 milyon çalışanı doğrudan, 80 milyon insanı dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili son dakika kulis bilgisi geldi.

Son dakika! Erdoğan hepsini Külliye'ye çağırdı

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la birlikte işveren ve işçi temsilcilerini kabul edeceği konuşuluyor. Bu görüşme sonrasında üçüncü toplantının günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.

Kurmaylarına '1000 TL daha artırsak' dedi

AK Parti kurmaylarının asgari ücretin 16 bin TL'ye çıkarılması konusunda görüş birliğine vardıkları, bunun üzerine Erdoğan'ın "1000 TL daha artırsak bütçeye maliyeti ne olur" diye sorduğu konuşulmuştu. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası asgari ücretin 17 bin TL olacağı şeklindeki görüş ağırlık kazanmıştı.

İşveren '17 bini geçmesin' diyor

Kulislerde, yeni asgari ücrete ilişkin tutarlar da konuşuluyor. Buna göre işveren tarafı, 17 bin TL’nin geçilmemesini istiyor. Erdoğan’ın, yerel seçim sürecine girilmesi ve asgari ücrete 2024’te bir kez zam yapılacağı için 17 bin TL’nin bir “tık” üzerine çıkılması talimatını verebileceği de ifade ediliyor.