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Balıkesir'de damat kayınpeder tartışması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de damat kayınpeder tartışması kanlı bitti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını tabancayla ayağından yaraladı.

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Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Yunus S.; iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşinin babası Ali A.’nın işyerinin önünde ayak bölgesine tabanca ile ateş açtı. Ali A. baldırından yaralandı. Silahlı saldırının ardından bölgeden geçiş yapan Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırının bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralı Ali. A’nın ilk muayenesinde bilincinin açık olduğu öğrenildi. Ali A. bölgeye sevk edilen ambulans ile Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırının zanlısı olarak ise Yunus S.’nin aranmasına devam ediliyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Konu ile ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı inceleme ve soruşturma başlattı.

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