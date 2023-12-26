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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma! 20 gözaltı kararı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma! 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli Ağrı, Erzurum ve Diyarbakır illerinde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bu adreslerdeki aramalarda, kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız yivsiz tüfek ve bu tüfeklere ait 14 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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