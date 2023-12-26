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Balık fiyatları düşünce, yoğun ilgi başladı

Balık fiyatları düşünce, yoğun ilgi başladı

Zonguldak’ta balık fiyatlarının uygun olması vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.

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Zonguldak’ta tezgahlarda balık fiyatları düşüşe geçti. Tezgahlarda Hamsi 60 TL ve İstavrit ise 50 TL’den satıldı. Balık fiyatlarının uygun olduğunu gören vatandaşlar ise tezgahlara ilgi gösterdi. Fiyatların uygun olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti.
Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Şuanda hamsi 50-60 TL arasında oynuyor. İstavrit balığımız 50 TL. İstavrit balığımız bir buçuk iki aydır 50 TL’ye satıyoruz. Bol yani istavrit balığımız. Yerli hamsi de bu sene bol. Şuanda çinekop hiç yok. İstavrit, mezgit ve hamsi bolluğu var. Fiyatlar uygun. Başlık bolken ucuz yokken pahalı. Şuanda istavrit var. Hamsi de çok bol değil ama var. Umut diye birşey kalmadı. Ne çıkarsa halkımıza onu veriyoruz. Allah ne verirse hakkımıza onu veriyoruz” dedi.

Balığın bollaştığı takdirde fiyatların düşebileceğini ifade eden Beybeyoğlu, “Bol olursa bu fiyatların altına düşebilir. Mesela hamsi çok bol oldu, 35 TL, 25 TL’ye sattık. Ama şuanda normal gidiyor” diye konuştu.

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