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Kars’ta kapalı köy yolları açıldı

Kars’ta kapalı köy yolları açıldı

Kars’ta son 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan köy yolları ulaşıma yeninden açıldı.

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Kars’ta kar ve tipiden kapanan 93 köy yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çabası sonucu tek tek açılırken, ekipler, gece ve gündüz demeden karla mücadele çalışması yaptı.
Kars merkez ilçelerinde köy yollarının ulaşıma kapamasıyla ile birlikte hayatın durma noktasına geldiği kentte, Özel İdare ekiplerinin mesai mevhumu tanımaksızın çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Özel İdare ekipleri, birçok noktada aynı anda çalışma yaparak kapalı bulunan köy yollarını açmasının ardından, köy yollarının bölgede etkili olan tipiden dolayı kapanmaması için sürekli önemli noktalarda çalışma yapıyor. Kars’ta tipi ve kar yağışından dolayı kapanan 93 köy yolunun tamamı açık bulunuyor. Ekipler ise vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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