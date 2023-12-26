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Bodrum adayı coştu 'devrim yapacağım' dedi kürsüye yumruk atınca kürsü kırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bodrum adayı coştu 'devrim yapacağım' dedi kürsüye yumruk atınca kürsü kırıldı

Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Mine Gültekin, Bodrum Marina’da kadın muhtar adaylarına destek buluşması gerçekleştirdi. Mine Gültekin konuşması sırasında, “Devrim yapacağım” dediği sırada kürsüye yumruk atınca, kürsü kırıldı.

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Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı mimar Mine Gültekin “Bodrum’da Devrimi Kadınlar Yapacak” sloganıyla açıklamalarda bulundu.

Şehit olan 12 Mehmetçiği, tüm şehitleri ve savaşlarda ölen kadın-çocukları anarak sözlerine başlayan Gültekin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Verdiğimiz mücadele kadın mücadelesidir. Neden kadın? Çünkü kadınların acısı bir farklıdır. Bizim yüreğimiz farklı yanıyor. Bizler cesareti ile dünyaya örnek olmuş tarihin ilk kadın amiralleri, Bodrum deniz ordularının kadın komutanı, Artemisia’nın hemşehriyiz. Bodrum halkının içinden yarımadanın cesur kadınlarından biri olarak bana destek olan tüm Bodrum halkına, kadınlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bodrum’da başlattığımız kadın hareketi olarak kadınların yaşadığı sorunlara, sıkıntılara artık bir neşter vurmanın zamanı geldi. Kadınlarımızın her yerde geride bırakılması kanayan bir yara olmuştur. Bu kanayan yaranın tedavisi için önce muhtarlarımızın kadın olması gerekiyor. Kadınlarımızın dertlerinin bitmesi için belediye başkanının da kadın olacağı yeni bir yönetim gerekiyor. Bodrum’a kadın eli değmesi gerekiyor. Bodrum kadınlarının nizam intizam vermesi gerekiyor. Bugün burada toplanma sebebimiz olan kadın muhtar adaylarına destek buluşmasında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Yarımadada yaşayan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Kadınlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözülmesini istiyorsanız ezilmeden, şiddet görmeden yaşamak istiyorsanız muhtarlık için aday olun. Muhtar adayı olmak isteyen kadınlara sesleniyorum. Korkmayın. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk’ün yanında nasıl ki bu vatanı kurtarmak için korkmadık yine korkmayacağız. Ben sizleri destekliyorum. Haydi kadınlar, Bodrum’u birlikte yöneteceğiz. Bodrum’da bütün kadınlar devrim yapacak. Devrim yapmak için burada hazırlanmış bulunmaktayız. Biz kadınlar olarak ayağımızdaki çizmelerle hizmet yapacağız.”

Konuşurken kürsüyü kırdı

Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Mine Gültekin, konuşması sırasında, “Devrim yapacağım” dediği sırada kürsüye yumruk atınca, kürsü kırıldı. Gültekin bir anlık şaşkınlığının ardından konuşmasına devam etti.

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