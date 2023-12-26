Daihatsu tüm yerli üretimi durdurdu

Japon otomobil üreticisi Daihatsu, Toyota'ya ait şirketin büyük bir güvenlik testi skandalıyla karşı karşıya kalması nedeniyle tüm yerli üretimini askıya aldı. Daihatsu, Japonya'da yaklaşık 9 bin işçisi bulunan firmanın dört yerli fabrikasından sonuncusunu kapattığını açıkladı.

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Toyota'nın bağlı kuruluşu Daihatsu, güvenlik testlerinde hile yapıldığına ilişkin yeni açıklamaların ardından alınan kararı duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre Daihatsu, Japonya'da yaklaşık 9 bin işçisi bulunan firmanın dört yerli fabrikasından sonuncusunu kapattığını açıkladı.

Daihatsu Sözcüsü, "Üretim Ocak ayına kadar durdurulacak. Yerli üretimin tam olarak ne zaman devam edebileceğini değerlendiremedik" dedi. Özel bir araştırma firmasına göre bu hamle ülke çapında 8 binden fazla şirketi etkileyebilir.

Daihatsu daha önce halihazırda hem Japonya'da hem de yurt dışında üretimde olan Toyota markası altında satılanlar da dahil olmak üzere 64 modeli etkileyen tüm otomobil modellerinin sevkiyatını askıya alacağını bildirmişti.

Nisan ayında şirket, 2022 ve 2023 yıllarında Tayland ve Malezya'da üretilen toplam 88 bin aracı kapsayan dört modelinin çarpışma testi sonuçlarında hile yaptığını açıklamıştı.

Mayıs ayında, ana şirketi adına üretilen Toyota Raize SUV da dahil olmak üzere iki hibrit araç modelinin Japonya'daki üretimini benzer 'usulsüzlükler' nedeniyle durdurduğunu duyurmuştu.

1907 yılında içten yanmalı motor üretmek üzere kurulan Osaka merkezli Daihatsu, ilk üç tekerlekli aracını 1931 yılında piyasaya sürdü ve 1967 yılında Toyota tarafından devralmıştı.