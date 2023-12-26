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Teknik direktör Fatih Terim anlaştı! O takımın başına geçiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teknik direktör Fatih Terim anlaştı! O takımın başına geçiyor

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim Ertuğrul Özkök' e konuştu: Öğleden sonra idmana çıkıyorum

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

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