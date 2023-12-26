2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor
Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemede değişikliğe gidilecek Peki ne kadar artış olacak? Tahminler neler? Öte yandan milyonları etkileyen yeni asgari ücret için gözler 3. kritik toplantıda...
Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok ödemede de yükseliş olacak.Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Asgari ücrette yüzde 50’lik artış bekliyoruz. Bu artışla birlikte 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 103 TL olmasını bekliyoruz. Görüşmelerde sona gelindi.
2023 yılında sadece işveren tarafı ile hükümet tarafı yeni asgari ücreti 8500 TL olarak belirlemiş işçi tarafı mutabakatta yer almamıştı. Bu sene umudumuz tüm tarafların ortak imza atmasıyla yeni asgari ücretin belirlenmesi noktasındadır.
Asgari ücretle birlikte hayatımızda neler değişecek? İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.