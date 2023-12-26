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Büyükşehir yeşil alan miktarını il genelinde yüzde 92 artırdı

Büyükşehir yeşil alan miktarını il genelinde yüzde 92 artırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde aktif yeşil alan miktarını 2014 yılından 2023’e kadar yüzde 92 arttırarak 669 bin 833 metrekareye çıkardı.

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Muğla’nın 13 ilçesinde park, refüj, kavşak ve daha birçok alanda yeşil alan çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 349 bin 847 metrekare olan aktif yeşil alan miktarını yüzde 92 arttırarak 669 bin 833 metrekareye çıkardı.

Doğal güzellikleri ile birçok ağaç çeşidine, endemik bitkilere ev sahipliği yapan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçireceği yeşil alanları şehre kazandırmaya devam ediyor. İl genelinde vatandaşların çocuklarını götürebileceği parklar, yeşil alanlar yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca refüj, kavşakları da Muğla’da üretim kooperatifinin ürettiği çiçeklerle süslüyor. Tüm ilçelerde yeşil alan çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana aktif kullanılan yeşil alan miktarını yüzde 92 arttırdı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile bugüne kadar 30 serada 25 milyon çiçek üretti. Özellikle kadın üreticilerin emeği ile üretilen yazlık ve kışlık çiçekler il genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından parklara, kavşaklara dikiliyor. Park, refüj, kavşak gibi sorumluluk alanlardaki yerlerde peyzaj düzenlemelerini de gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, atıl alanları geriye kazandırırken, atık su arıtma tesislerinden geri dönüştürülen suyu kullanarak su tasarrufu sağlıyor.

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