Araştırmaya göre "erkek gribi" gerçek olabilir

Dünyanın çeşitli yerlerinde yakalanan erkeklerin şikayetleri ve abartması nedeniyle "erkek gribi" olarak bilinen mevsimsel soğuk algınlığı erkeklerin kadınlardan daha güçsüz olduğunun kanıtı olabilir.

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Günümüzde gençler tarafından sıkça kullanılan "erkek gribi" tabiri, Oxford İngilizce Sözlüğü'nde "birinin, genellikle bir erkeğin yakalandığı ve grip ya da daha ciddi bir şeymiş gibi davrandığı soğuk algınlığı ya da benzeri küçük bir hastalık" açıklamasıyla kendine yer buluyor.

Bununla birlikte tüm şakaların ardında, erkek gribinin ciddi bir yanı söz konusu. Bu da kanser oranlarının neden erkeklerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu açıklayabilir.

Hatta bu durum araştırmacılara göre, Covid-19 salgınının neden kadınlardan çok erkekleri öldürdüğünü de açıklıyor olabilir.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan veriler, 2020'deki salgının ilk aylarında İngiltere ve Galler'deki erkeklerin Coronavirüsten ölme oranının kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Onlarca yıldır bilim insanları "erkek gribinin" gerçek olup olmadığını tartıştı.

Beslenme uzmanı Jenna Hope kitabında, kanıtların kadın bağışıklık sisteminin erkek bağışıklık sisteminden daha güçlü olduğunu gösterdiğini savunuyor. Hope, bu durumun hormonlarla ilgili olduğunu ileri sürüyor.

Kadın cinsiyet hormonları progesteron ve östrojen, bağışıklık sistemini destekleme eğiliminde. Erkeklik hormonu testosteron ise bağışıklığı bastırabilir.

Uzmanlara göre biyoloji, kadınların bulaşıcı salgınlardan daha fazla hayatta kalmasını istiyor olabilir.

İnsan popülasyonundaki erkeklerin yüzde 50'si kaybedilse bile nüfus bunu telafi ediyor ve insan ırkı bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Ancak, bir insan popülasyonu doğurgan dişilerin yüzde 50'sini kaybederse büyük olasılıkla yıkıma uğrayacaktır.

Erkekler, en azından evrimsel açıdan oldukça vazgeçilebilir gibi görünse de, araştırmalar onların hastalandıklarında bakım arama olasılıklarının da daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bağışıklığı bilimsel açıdan daha zayıf olduğu kanıtlanan erkek cinsinin soğuk kış aylarında hastalanmamak için kendilerine daha çok dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.