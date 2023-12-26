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Oto tamircisi "Benim" demesiyle dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oto tamircisi "Benim" demesiyle dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

SAMSUN'da oto tamircisini iş yerinde adını sorup tabancayla yaralayan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine gelen yaşları 18'den küçük 2 çocuk, işyeri sahibi Harun Parlak'a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu. Parlak'ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu.

Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar bazı iş yerlerinin tabelalarına da isabet etti.

Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S.(16) ve Y.K.(17) polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı tamirci ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan silahla ateş eden Y.K. ve yanında bulunan P.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. P.S. çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ise tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.

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