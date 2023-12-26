Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil
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Markaların yıl sonu kampanyalarından yararlanarak sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. İşte markaların listelerine göre Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobilin güncel fiyatları ve Aralık ayı kampanyalı fiyatları...
Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 854.900 TL
110
Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp
Aralık fiyatı: 852.000 TL
210
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Aralık fiyatı: 837.900 TL
310
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel
Aralık fiyatı: 825.200 TL
410