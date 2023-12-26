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Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

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Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

Markaların yıl sonu kampanyalarından yararlanarak sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. İşte markaların listelerine göre Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobilin güncel fiyatları ve Aralık ayı kampanyalı fiyatları...

Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 854.900 TL

110
Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp

Aralık fiyatı: 852.000 TL 

210
Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Aralık fiyatı: 837.900 TL 

310
Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel

Aralık fiyatı: 825.200 TL

410