Minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki adam, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a Ö.F.Ö. idaresindeki 50 AAG 967 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Satılmış Ünsal'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de minibüsün sürücüsü Ö.F.Ö.'yü gözaltına aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaş, kazayı anlatarak, "Adam koşarak önümüze çıktı. Sol tarafta kaldırım olduğundan dolayı şoför kaçamadı. Sağ taraftan vurdu" dedi.