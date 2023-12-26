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Kadıköy'de bir bina, kontrollü yıkımı yapılırken çöktü valilikten açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadıköy'de bir bina, kontrollü yıkımı yapılırken çöktü valilikten açıklama

Kadıköy’de bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kepçe operatörü yaralanırken, olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

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Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi kurtarıldı.

Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kontrollü yıkım çalışması yürütülen binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu bir işçi enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 14.47’de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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