Kuşadası'na yılın son gemisi geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son gemisi yanaştı.

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Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Moon" isimli gemiyle birçoğu ABD vatandaşı 279 yolcu geldi. Gemiden inen turistlerden bazıları turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi. Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu sezon 521 gemi ağırladıklarını, 2024 yılının ilk gemisini de Ocak'ta karşılayacaklarını belirtti.