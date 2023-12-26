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Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Giriş sınavına, 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.

Giriş sınavına, 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacaklar. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturum halinde yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde test şeklinde Ankara'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

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