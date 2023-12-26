Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Aylık bazda düşüşler başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele mesajı verdi.yılmaz, "Aylık bazda düşüşler başladı. Enflasyon bir ivme kaybı içinde. Yıllık bazda düşüşü gelecek yılın ortalarından itibaren belirgin bir şekilde göreceğiz." dedi.

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Özbekistan heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yuvarlak Masa toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, “Son göstergeler de Türkiye ekonomisinin gücünün ve güvenilirliğinin en belirgin işaretleridir. Türkiye ekonomisi son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyümüştür. Aynı dönemde dünyanın yıllık ortalama 3,6 büyüdüğünü düşünürseniz bu performansın ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. 20 yıl boyunca her yıl her yıl 1,8 oranında dünya performansının üzerinde büyümüş durumdayız. 2023 yılının ilk 9 ayında da yüzde 4,7’lik bir büyümemiz söz konusu” dedi.

Uluslararası tahminlere göre yıl sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyümeye ulaşmış olacaklarını aktaran Yılmaz, “Bizim Orta Vadeli Program’daki tahminimiz, 1 trilyon 70 milyar dolara yakındı. Bunun da üzerinde bir gerçekleşme olacak. Bugünden geçmişe dönük 12 ay gittiğimizde 1 trilyon 70 milyar doları geçmiş durumdayız. 1.1 trilyon dolara yakın bir seviyede bu yıl ekonomik büyüklüğümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizi dünyada nominal dolar bazında 17. büyük ekonomi yapıyor. Satın Alma Gücü Paritesine göre durumumuz daha da iyi. Bu pariteyle Türkiye ekonomisi dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda” diye konuştu.

Yılmaz, temel öncelik olarak enflasyonu belirlemiş durumda olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu düşürmek için, tek haneli rakamlara tekrar indirmek için gayret sarf ediyoruz. Gelecek yılın ortalarında itibaren izlediğimiz politikaların neticesini göreceğiz. Belirgin bir şekilde yıllık bazda düşüş gerçekleşecek. Aylık bazda düşüşler başladı. Enflasyon bir ivme kaybı içinde. Yıllık bazda düşüşü gelecek yılın ortalarından itibaren belirgin bir şekilde göreceğiz. Tek haneli rakama da inşallah 2026’da ekonomimiz ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

"İhracat ağırlıklı büyüme"

Türkiye'nin, Özbekistan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu sıraları daha üst seviyelere inşallah özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız. Bir taraftan fiyat istikrarını sağlamaya dönük enflasyonla mücadele ederken diğer taraftan yatırımı, ihracatı, istihdamı, üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyüme yapısından yatırım, ihracat ağırlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğru ekonomik politikalarımızı yeniden şekillendirmiş durumdayız. Bu çerçevede de ihracatçılarımıza ve yatırımcılarımıza her türlü desteği vermek için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özelikle katma değeri artıran ihracat imkanı getiren yatırımlar bizim için çok kıymetli” değerlendirmesini yaptı.