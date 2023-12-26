BIST 7.367
DOLAR 29,34
EURO 32,35
ALTIN 1.945,27
HABER /  EKONOMİ

Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması! Bir rakam var mı?

Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması! Bir rakam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi. Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna cevap verdi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3’üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Son dakika kulisi! Erdoğan asgari ücret zammına el attı! Beştepe'de topluyor! "17 bin olsa ne olur?"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil
Foto Galeri Markalardan peş peşe indirim! Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 20 bin 915'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 20 bin 915'e çıktı
Konya'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı
Konya'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Aylık bazda düşüşler başladı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Aylık bazda düşüşler başladı
Oto tamircisi "Benim" demesiyle dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
Oto tamircisi "Benim" demesiyle dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
Minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti
Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su olarak atandı
Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su olarak atandı
Kadıköy'de bir bina, kontrollü yıkımı yapılırken çöktü valilikten açıklama
Kadıköy'de bir bina, kontrollü yıkımı yapılırken çöktü valilikten açıklama
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı açıklandı
Tundra kazı, Denizli’de ilk kez gözlemlendi
Tundra kazı, Denizli’de ilk kez gözlemlendi
Araştırmaya göre "erkek gribi" gerçek olabilir
Araştırmaya göre "erkek gribi" gerçek olabilir
Borsa'da manipülasyon operasyonu! 'Borsa'nın Gizli Balinası' Nihat Özçelik ile 8 kişi gözaltına alındı!
Borsa'da manipülasyon operasyonu! 'Borsa'nın Gizli Balinası' Nihat Özçelik ile 8 kişi gözaltına alındı!