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İsrail saldırısında öldürülen 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun günlüğü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail saldırısında öldürülen 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun günlüğü ortaya çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, İsrail güçlerinin saldırısında öldürülen 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun günlüğü ortaya çıktı.Sosyal medya kullanıcıları, Filistinli Sella'nın günlüğünü Nazi toplama kampına götürülen ve bu kamplarda hayatını kaybeden Yahudi kökenli Anne Frank'ın Hatıra Defteri'ne benzetti

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İsrail'in Gazze'nin El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında öldürülen Sella el-Yazci'nin bombardımandan bir gün önce yazdığı günlük, Filistinli gazeteci Nur el-Harezin tarafından paylaşıldı.

Sella, günlüğüne "Bugün cumartesi 23 Aralık. Bu sabah 7.30'da uyandım. Yatağımı temizledim. Bugün de kahvaltı yapmadık. Çocuklarla, Hala (8), Lin (6) ve Husam (5) ile oynadım." ifadelerini yazmıştı.

"Onlar mutluydu ve birlikte öğle yemeği yedik. Bazı hamur işi şeyler ve pizza yedik." ifadeleriyle Sella, gündelik hayatına dair notlar paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Filistinli Sella'nın günlüğünün "yürek burkucu" olduğunu belirterek, günlüğü Nazi toplama kampına götürülen ve bu kamplarda hayatını kaybeden Yahudi kökenli Anne Frank'ın Hatıra Defteri'ne benzetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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