Devlet Bahçeli maaşları kesilsin demişti! DEM Parti'den cevap geldi

DEM Partili vekillerin maaşlarının kesilmesi ve yargılanmaları gerektiğini savunan MHP lideri Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz. Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür" denildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün yaptığı grup toplantısında DEM Partili vekillerin maaşlarının kesilmesi gerektiğini savunan ve hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir.Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz" ifaderi kullanıldı.

DEM Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir.

Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz.

Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür.

Telaffuzunu bile kendimize yakıştırmadığımız o hakaretleri misliyle kendisine iade ediyoruz."

Bahçeli ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Partili vekillere yüklendi. Bahçeli DEM Parti vekillerinin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli şu sözleri sarf etti:

"Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. PKK'nın lehine gözetleme kulesi işlevi gören Türk bayrağını hazmedemeyen, istiklal marşımızı söyleyemeyen, milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, Türkçeye rakip dil çıkarmak için her fırsatı ganimet bilen devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti ve partilerin cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılık muameledir.

Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan sözde milletvekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, AYM statüsünün radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim de TBMM'de kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden çizilmesidir. AYM'nin malum başkanı ve üyeleri şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Nasır tutmuş vicdanları biraz olsun sızlamış mıdır?"