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MEB'den 'Esat Oktay Yıldıran' açıklaması!

MEB'den 'Esat Oktay Yıldıran' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklaamda İzmir'de bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İzmir'de bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilginin verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine gerekli incelemenin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

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