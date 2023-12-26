Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. yönetimdeki 19 ACI 757 plakalı otomobil ile B.K. yönetimdeki 19 AEF 783 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.