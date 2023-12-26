Panathinaikos, Fatih Terim'i resmen açıkladı

Yunan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdiğini resmen açıkladı.

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Yunanistan Süper Ligi'nde 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada yer alan Panathinaikos, teknik direktör değişikliği gerçekleştirdi.

Sırp çalıştırıcı Ivan Jovanovic ile yollarını ayıran Yunan ekibi, A Milli Takım ve Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan deneyimli teknik adam Fatih Terim'i teknik direktörlüğe getirdi.

"Hoş geldin İmparator Fatih Terim"

Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Terim'in hemen göreve başlayacağı belirtildi.

Ekibi belli oldu

Fatih Terim, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

Üçüncü kez yurt dışı görevi

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.