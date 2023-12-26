Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri ile ilgili de "Özel, Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzleme düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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AK Parti aday mesaisi sürüyor. Seçim çalışmalarının güçlü şekilde sürdüğünü dile getiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözlerini ise "Özgür Özel Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzlemdedir" sözleriyle tanımladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Bölgemizde ve sınırlarımızın yakınında yeni bir takım siyasi oluşumlar meydana getirmek için üretilen siyasi projeler var. Buna müsaade etmeyeceğimizi ifade ederek birçok harekat gerçekleştirdik. Güvenliğimizin herhangi bir pazarlık konusu olmayacağını dünyaya gösterdik. TSK terör örgütlerine karşı güçlü bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Onları ve onların arkasındakileri yenecek gücümüz var. Egemenliğimizi korumak için mücadelemizi kararlılıklar sürdüreceğiz. MİT, polisimiz, jandarmamız Türkiye'nin haklarını koruyacak güce ve imkanlara sahiptir. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar biz bu topraklarda hür yaşayalım diye can verdiler.

Aday mesaisi devam ediyor

Cumhurbaşkanımız normal mesaisine devam ederken illerimizle görüşmeye devam ediyor. Geçen sefer istişareler tamamlandı demiştim. Bazı yerlerde aday belirleme süreci tamamlandı diye yazıldı. Bu ikisi farklı. Dün Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir ile bu istişareler yapıldı. Bugün de Hatay, Aydın, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmış olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımızın görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday toplantısı daha sonraki görüşmelerde ele alınacak.

"Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde"

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP nasıl istikamet çizecek diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Çeşitli beklentilerde olan kesimler vardı. Anlaşıldığı kadarıyla yalan ve yıkım siyasetine devam edeceği netleşmiş oldu. Orada kullandığı bir ifade var Cumhurbaşkanımıza yönelik. 'Hain' diye bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanımıza kimlerin hain dediğini biliyoruz. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir. Netanyahu gibilerinin PKK gibi terör örgütlerini sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu seçmişse kendisinin bileceği bir iştir. Türkiye siyasetine sürülen bu lekeye üzülürüz. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın beklentileri var. Onlara yapılan bu kötülüğe üzülürüz. Nefret siyaseti nasıl yapılır, bunu koordinatları nedir? Bugünkü konuşmada bunu gösterdi.

"Siyasi kötülüğü milletimiz engelledi"

Kötü insanlar diye bir ifade kullandı. Kötü nedir, kötülük nedir biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük. Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler. Bu siyasi kötülüğü milletimiz engelledi. Kötülüğün ne kadar organize olduğu seçimden sonra ortaya çıktı. Gizli pazarlıklılar, gizli işbirlikleri ortaya çıkınca siyasi kötülüğün odağının hangi yönetim olduğu ortaya çıktı. Bu bize zarar vermez. Gördüğüm şudur, Özgür Özel CHP'ye kötülük yapacak. Bunu bugünkü konuşmasında ortaya koydu. 'Bedava siyaset dönemi bitti'. Bu teröre karşı ortak bildiriye imza atmayınca bu ifadeyi kullandılar. Bildiri teklifi muhalefetten geldi. Bize sorulduğunda 'biz tabii ki de destek veririz' dedik. Cumhur İttifakı buna destek verdi. Terörü kınıyormuş gibi yaparak bir yandan da belli bir takım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bildiriye imza atmadılar. Vatandaştan tepki görünce bir bildiri yayınladılar. Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez.

"Chp eskiden milli meselelerde tavizsiz tavır sergilerdi"

Geçmiş zamanlarda CHP ile anlaşamadığımız pek çok konu olsa da CHP'nin terörle mücadelede hassas olduğu dönemleri kendi siyasi hayatımızda gördük. Baykal zamanında bu konularda CHP milli meselelerde teröre karşı Türkiye'nin gücünü, kararlılığını savunma konusunda tavizsiz tavır sergilerdi. Yüce Meclis'ten en güçlü bildirinin çıkması her zaman önemsenen bir şeydi. Şimdi bunu 'bedava siyaset yok' diye ifade etmeye çalışıyor. Siyasetinizin sponsorunun kim olduğunu bugün net bir şekilde ifade etmiş oldunuz.

"Argümanları son derece yetersiz"

Diyorlar ki, 'Muhalefete muhalefet etmek iktidara destek sağlar'. Şimdi iktidarın söylediği doğru olsa bile terörle mücadelede ortak iradeye karşı çıkıp PKK'nın yanına düşmelerini bu şekilde mi ifade edecekler. Terörle mücadele konusunda kafaları karışık ve bilgisizler. Ortaya koydukları tez ve argümanlar son derece yetersiz. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza, milletimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına bir kötülük siyasetidir.

"Bu bildiri için şart öne sürülmez"

Avrupa'da faşistler hangi dille saldırıyorsa onu tercüme etmiş gibi Özgür Özel, onu Cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Bu neyin şubesidir? Biz bedava siyaset yapmıyoruz diyor, bu işlerin zihni, siyasi sponsorun ilham aldıkları yerin son derece kötü olduğunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye karşı kötü insanlar diye ifade kullanması, hem Türkiye'ye hem CHP'ye, hem egemenlik haklarımıza kötülük yapmak istiyor. Yaptıkları siyaset kalitesiz ve reddedilmesi gereken nefret siyaseti. Suriye ve Irak tezkerelerine Mehmetçiğe yetki veren tezkerelere hayırla başlayan bir süreçtir CHP'de. Daha önce CHP hiçbir şekilde ret vermemişti. Onları söyledikleri sözler ne Cumhurbaşkanımıza ne de Devlet Bahçeli'ye yetişir. 'Biz bir takım şartlar öne sürdük, bu şartlar sağlanamayınca biz bildiriye imza atmadık' diyorlar. Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. TSK bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin arkasından tepkiler gelince tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Yaptığınız iş doğruysa kaç gündür neden bunla uğraşıyorsunuz? Yaptığınız yanlıştır.