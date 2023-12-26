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İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi. Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.

DEM Parti oylamaya katılmadı

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Ancak Meclis'teki süreç henüz bitmedi. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndan da onay alınması gerekiyor. Ama görüşme takvimi henüz netleşmedi.

NATO'ya yeni bir ülkenin katılabilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti.

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