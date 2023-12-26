Kassam Tugayları, Gazze'de 8 İsrail askerini pusuya düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin bulunduğu bir tünelin, girişine döşenen mayınlarla patlatıldığını duyurdu.

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Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, 8 İsrail askeri, daha önce mayın döşenen bir tünelin içine çekildi ve ardından tünelin girişi patlatıldı.

Söz konusu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının da yaralandığı ifade edilen açıklamaya göre, yine aynı bölgede 2 İsrail "Merkava" tankı "Yasin 105" tanksavar roketiyle hedef alındı ve tanklar yandı.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.