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Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edilerek yasalaştı.

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Türkiye'de yeni yıla sayılı günler kala gündem maddeleri oldukça yoğun. Konuların başında ise asgari ücret zammı geliyor. Bir diğer konu da emeklileri ilgilendiriyor.

Çalışan emeklilere verilmesi beklenen 5 bin TL ikramiye!

Yoğun bütçe maratonunun ardından Meclis, yılın son haftasında yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapıyor..

Genel Kurul'da bütçeden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik ekonomiye ilişkin kanun teklifin görüşülmesine devam edildi..

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödenecek

Teklifin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, 5 bin liralık ödemenin hafta sona ermeden hesaplara yatması bekleniyor.

Öte yandan tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

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