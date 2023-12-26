‘Teknoloji trafiği’ radyo trafikte başlıyor!

Radyo Trafik Ankara’nın yeni programı Teknoloji Trafiği, Burak Balcı’nın sunumuyla 88,4 frekansında dinleyenleriyle buluşacak.

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Ankara’nın en çok dinlenen radyoları arasında yer alan Radyo Trafik Ankara, bir ilke daha imza atarak Başkent’in ilk teknoloji programı ‘Teknoloji Trafiği’ni hayata geçiriyor. 2024 yılının ocak ayında yayınlanması planlanan programı, Ticari Hayat Gazetesi Köşe Yazarı Burak Balcı sunacak.

“Yapay Zekâ Yüzyılı Başladı”

Programın bilim ve teknoloji alanında ‘yayıncılık bağlamında’ önemli bir eksiği gidereceğini belirten Balcı, şu açıklamalarda bulundu:

“Bazılarımız tam manasıyla idrak edemese de teknoloji ve yapay zekâ yüzyılı başladı. Yapay zekânın son birkaç yılda kaydettiği ilerlemeler, internet devrimini gölgede bırakacak gibi görünüyor. Yapay zekâ ile yaşanacak değişimin öncekilere kıyasla çok daha büyük olacağına inanıyorum. Yapay zekâ yazılımları, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bilgisayar başında yapılan işlerin tamamını gerçekleştirebilecek duruma gelecek. Bu süre zarfında hangi mesleklerin ayakta kalacağı hangilerinin yok olup gideceği konusunda bugünden bir şey söylemek epeyi güç. Görsel ve metinsel bağlamda insan zihninin yepyeni bir aşamaya evrileceğine inanıyorum. Dahası, bu değişim başladıktan sonra artık geri dönüşü de olmayacak!”

“Bir Kişi Ülkenin Kaderini Değiştirebilir”

Teknolojinin; insan yaşamının, ekonominin ve sosyolojinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Balcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Günümüz dünyasının başat aktörlerine bakın tamamı teknolojiye yön veren ülkeler… Birkaç dâhi yazılımcının bir araya gelerek oluşturduğu teknolojiler, ekonomiden, siyasete ve sosyal hayata kadar birçok konuda yaşamı yeniden dizayn ediyor. Facebook ve Instagram gibi platformların yıllık reklam geliri 110 milyar doların üzerinde. Üstelik bu veriler resmî rakamlara dayanıyor. Türkiye’de yaşayan en zengin 10 kişinin toplam serveti ise yaklaşık 40 milyar dolar. Buradaki matematik bile neden teknoloji yatırımlarına ağırlık vermemiz gerektiğinin en açık göstergesi… Ancak burada önemli olan sadece teknolojiyi takip etmek değil, artık bir adım daha öteye geçerek teknolojinin takip edildiği ülkelerden bir tanesi hâline gelebilmektir. Bu nedenle Radyo Trafik Ankara’da yapacağımız bu programı çok önemsiyorum ve heyecan duyuyorum.”

Geleceğin İnşasında Bireyin Rolü: Harekete Geçmek ve Özgüveni Yeniden Kazanmak

Harekete geçmek için bir kişinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Balcı, “Başlamak için bir kişi çok önemli ancak şöyle bir durum karşımıza çıkıyor: ‘Adamlar almış başını gitmiş artık ne yapabiliriz?’ Bu düşünce bizi hiçbir yere götürmez ve dahası köleleştirir. Türkiye’de 1920’li yılların başında uçak fabrikaları kuruldu fakat bunlar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Sonrasında ise neredeyse yüz yıl beklemek zorunda kaldık. Ancak şimdi bakıyorsunuz ki TAI, Milli Muharip Uçağı yaptı, bugün yarın uçuracak. Öte yandan Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaptığı SİHA’lar var. Fayda maliyet açısında dünyanın en iyileri arasında… Belki de en iyisi. Dolayısıyla özgüvenimizi tazelemek işleri kotaracak o bir kişiyi bulmak, gençlere, çocuklara ve yediden yetmişe herkese teknolojiyi sevdirmek, bir farkındalık oluşturmak bu programın en önemli amaçları arasında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

Programın hayata geçmesinde desteklelerini esirgemeyen Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan ve Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş’a teşekkür eden Balcı, programın ilk konuğunun yapay zekâ alanında yaptığı önemli çalışmalarla adından söz ettiren Fatih Çağatay Akyön olacağını söyledi.

Yapay zekâ alanında birçok öncü çalışması bulunan Akyön, özel sektörde yürüttüğü projelerin yanısıra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) doktora çalışmalarına devam ediyor.