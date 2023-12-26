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Ersin Tatar: Türkiye Kıbrıs'tan vazgeçmez, vazgeçmeyecektir

Ersin Tatar: Türkiye Kıbrıs'tan vazgeçmez, vazgeçmeyecektir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Anadolu'nun, Türkiye'nin bir parçası gibi olduğunu, kritik önemdeki jeopolitik konumuyla Türk milletine büyük bir yaşam alanı kazandırdığını belirterek açıklamalarda bulundu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen 'KKTC’nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi' konulu sempozyuma katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’tan vazgeçmeyeceğine vurgu yapan Tatar şöyle dedi:

Hamdolsun anavatan Türkiye Cumhuriyeti eskiye göre çok daha güçlüdür. Milli savunma sanayisiyle, yaptıklarıyla, başarılarıyla, ordusuyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ve Türkiye'nin kendisinin ekonomik potansiyeli ile… Elbette artık küresel dengeler fevkalade değişti. Ukrayna savaşında yaşananlar, Filistin'de yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar… Bütün çevreye baktığımızda neyi görüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti asla Kıbrıs'tan vazgeçmez, vazgeçmeyecektir. Kıbrıs adasının bekası, varlığı ve geleceği ancak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olabilir.

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