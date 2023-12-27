Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti! İkramiyeler ne zaman ödenecek?
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Hangi emekliler bu ikramiyeden alabilecek? Peki çalışan emeklilere ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.
Kimler, ikramiyeden yararlanacak?
SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı da dahil SGK’dan emekli aylığı almasına karşılık çalışmaya devam eden, devam ettiği için çalıştığı kurumdan maaş alan ve kasım ayında ikramiye alamayan tüm emeklilere 5 bin liralık ikramiye, emekli maaşı aldıkları bankaya otomatik olarak yatırılacak. 5 bin liralık ikramiye bir defaya mahsus ödenecek.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ile Bağ-Kurlu esnaf da 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak. Meclis'ten geçen düzenlemeye göre, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde aylık ödenenlere ikramiye verilecek. Buna göre eylül ayında emeklilik dilekçesi vermiş olanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.