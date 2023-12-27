Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti! İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Kimler, ikramiyeden yararlanacak?

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı da dahil SGK’dan emekli aylığı almasına karşılık çalışmaya devam eden, devam ettiği için çalıştığı kurumdan maaş alan ve kasım ayında ikramiye alamayan tüm emeklilere 5 bin liralık ikramiye, emekli maaşı aldıkları bankaya otomatik olarak yatırılacak. 5 bin liralık ikramiye bir defaya mahsus ödenecek.