Acun Ilıcalı, fırsata koştu! Fatih Terim'in tüm maçları için anlaşma teklif etti

YUNANİSTAN kulübü Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, bugün Atina'ya giderek imza atacak, öğleden sonra da yeni takımıyla ilk antremanına çıkacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşmasının ardından harekete geçti.

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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı. Terim, bugün Atina'ya giderek sözleşme imzalayacağını öğleden sonra da ilk antremana çıkacağını duyurdu. Tüm bunların ardından Acun Ilıcalı'dan, Fatih Terim hamlesi geldi.

Gazetta GR'nin haberine göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.

Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak. Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.