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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında gerekçeli karar açıklandı.

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Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) tartışma oluşturan Can Atalay kararıyla ilgili açıklama geldi. Mahkeme kararının gerekçesini yayınladı.

Can Atalay için AYM'den yapılan açıklama şöyle:

"Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak ilk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtaya göndermesiyle başlayan, Yargıtayın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır."

KAYNAK: NTV

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