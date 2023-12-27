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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz: Savaşı kaybediyoruz

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz: Savaşı kaybediyoruz

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve zafer kazanmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği ifade etti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915'ten fazla Filistinli can verdi, 53 bin 500'ü aşkın kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

Dan Halutz: Savaşı kaybediyoruz

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, zafere ulaşmanın tek yolunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

İsrail'de erken seçim sesleri

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

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