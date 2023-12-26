ABD, İsrail'in savaş helikopteri talebini reddetti

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kullanmak için talep ettiği Apache saldırı helikopteri satışına onay vermediği belirtildi.

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İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, ABD'den Apache saldırı helikopteri talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

Geçen haftalarda ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) iletilen talebin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 18 Aralık'ta Tel Aviv'de yaptıkları görüşmede de gündeme geldiği belirtildi.

İsrail ordusunun hava operasyonlarını genişletmek için ihtiyaç duyduğu helikopterin satışı konusunda henüz nihai kararın verilmediği ancak İsrail'in baskı uygulamaya devam ettiği kaydedildi.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde kullanılacak

İsrail ordusunun ABD'den satın almak istediği Apache saldırı helikopterlerini Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarda ve Batı Şeria'daki terörist hedefleri vurmak için kullanacağı iddia edildi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait sadece iki Apache helikopteri bulunduğu, bunların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana aktif olarak kullanıldığına işaret edildi.

ABD, İsrail'e 1973'ten bu yana en çok yardımı 7 Ekim sonrasında yaptı

Haberde saldırı helikopteri talebi henüz onaylanmamış olmasına rağmen ABD'nin 6 Ekim 1973’teki savaştan sonra İsrail'e en fazla yardımı 7 Ekim’den sonra yaptığı aktarıldı.

ABD tarafından yapılan yardımlar arasında uçaklar, gemiler, tank mermileri, özel uçak bombaları, dronlar, gece görüş ekipmanları, radarlar ve hatta zırhlı araçlar ve ambulanslar gibi binlerce silah sistemi ve mühimmatın olduğuna dikkat çekildi.

Savaş malzemeleri Orta Doğu'daki ABD üslerindeki depolardan temin edildi

İsrail'e yapılan askeri yardımların Orta Doğu'daki ABD üslerindeki depolardan temin edildiğine yer verilen haberde ABD yardımları olmasaydı İsrail ordusunun savaşı devam ettirme ve düşmanı caydırma konusunda zorluklarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

ABD ve Fransa'dan Hizbullah ile savaştan kaçınma baskısı

ABD'nin Lübnan'daki Hizbullah güçleriyle savaşa girmekten kaçınması için İsrail'e baskı yaptığı iddia edilen haberde İsrail'in şu ana kadar ABD ve Fransa'nın baskılarına boyun eğdiği ve çatışmayı kuzeye doğru genişletmekten kaçındığı belirtildi.

Yediot Ahronot, daha önce yayımladığı haberde ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e askeri mühimmat yüklü 230'dan fazla kargo uçağı ve 20 gemi gönderdiğini yazmıştı.

İsrail medyası da Savunma Bakanlığı verilerine dayanarak Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların şu ana kadarki maliyetinin 65 milyar şekel (yaklaşık 17,5 milyar dolar) olduğunu duyurmuştu.