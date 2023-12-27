Bayburt'ta bir kişi eski iş arkadaşı olan 6 çocuk annesi kadını boğarak öldürdü!

BAYBURT'ta 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu, daha önce birlikte çalıştığı Fuat Sağut tarafından evinde boğularak öldürüldü. Katil, polisi arayarak kendini ihbar etti.

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Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde 6 çocuk annesi kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nun evine gitti.

Daha sonra ikili arasında nedeni öğrenilemeyen tartışma başladı. Tartışma sırasında Fuat Sağut, Filiz Çankıroğlu'nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu. Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.