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Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak

Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak

AK Parti 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de kritik illerin yöneticileriyle toplantılarına devam ediyor. Son olarak Antalya parti yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım" ddi.

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AK Parti, 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapacak. Temayül yoklaması yapılacak iller Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, ve Van. Daha önce 22 büyükşehir için temayül yoklaması gerçekleşti. Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Antalya il teşkilatı ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi.

İşte temayül yoklaması yapılacak 6 il

AK Parti'de bugüne kadar, 22 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı.  Erdoğan başkanlığında bu kez 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak. Habertürk'ün aktardığına göre temayül yoklaması yapılacak iller ise Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van olacak.

5 yıllık fetret devrini bitirelim

Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Antalya il teşkilatı ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi. Erdoğan'ın, "Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" dediği öğrenildi.

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