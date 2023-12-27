Uyuşturucu baronu Nejat Daş'ı polis aracı ve eskortla gezdirdiler! Sadece 440 lira para cezası aldılar

‘Türk Escobar’ lakaplı uyuşturucu baronu Nejat Daş’ı, pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde makam aracıyla 402 kilometre gezdiren eski emniyet müdürü ve makam şoförü polis memuruna, 440 liralık adli para cezası verildi.

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'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Nejat Daş'a makam aracını kullandıran eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in ve makam şoförü polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı. "Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezası 440 liralık adli para cezasına çevirdi.

Emniyet müdürü, makam aracını tahsis etti

Savcılığın iddianamesine göre 2020 yılında, eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, kendisine tahsis edilen makam aracıyla uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın gideceği yere götürülmesi için polis memuru İbrahim Halil Akgül'e talimatta bulundu. Hem talimatı veren Necmettin Yüksek hem de şoförlük yapan polis memuru İbrahim Halil Akgül hakkında 'Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Birbirlerini suçladılar, komik ceza çıktı

Davaya ifadesini gönderen polis memuru sanık İbrahim Halil Akgül, o dönem sokak kısıtlamaları bulunduğunu, saygıda kusur etmemesi konusunda uyarıldığını ve müdürünün talimatlarına uyduğunu söyledi. Necmettin Yüksek ise, "Şoförlerimin istirahatli günlerinde ne yaptıklarını bilmem mümkün değil. Talimat vermem söz konusu dahi olamaz" diyerek suçlamaları reddetti.

Ancak bilirkişi raporu, aracın 2 ayrı günde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Çerkezköy ve Sefaköy'e gittiğini, 402 kilometrelik yol yaptığını belirledi.