Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası

7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun 3. toplantısı için tarih henüz belli olmazken, bugün asgari ücretle ilgili iki kritik toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşmesi bekleniyor. Kabine toplantısında da ana gündem maddesi asgari ücret olacak.

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2023 yılının son Kabine Toplantısı bugün cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının yer alması bekleniyor. Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti.

Kabine sonrası açıklanacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine öncesi, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanları ile görüşmesi bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla asgari ücreti kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Emekli ve memur zamları da gündemde

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması beklenen maddeler arasında yer alıyor.