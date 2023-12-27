Memur ve emekli zammı için son hesap! Öğretmen, polis, imam, hemşire maaşları kaç TL olacak?
Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranında... Zam için geri sayım başladı. Olası enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? Öğretmen, polis, hemşire, imam, genel müdür İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranında... Zam için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ilave olarak her iki yılda bir toplu sözleşmeyle belirleniyor. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam geçtiğimiz Ağustos ayında belirlenmişti. Buna göre 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Memur ve emeklisine yapılacak zamda enflasyon da belirleyici oluyor. Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmedeki zam oranlarını aşıyorsa fark yansıtılıyor. Memur maaşlarına geçtiğimiz temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen zam eklenmişti.
Temmuz-aralık dönemini kapsayan toplu sözleşme zammı yüzde 6 olmuştu. Yani bu yılın ikinci 6 ayında (Temmuz-Aralık) oluşacak enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse toplu sözleşme masasında belirlenen yüzde 15’lik sözleşme zammına fark eklenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; Temmuz'da aylık enflasyon yüzde 9.49, Ağustos'ta yüzde 9.09, Eylül'de yüzde 4.75, Ekim'de yüzde 3.43 ve Kasım'da da yüzde 3.28 olmuştu. Bu verilere göre; son 5 aylık kümülatif artış yüzde 33.65 olarak gerçekleşti. Temmuz-Aralık (ikinci 6 aylık dönem) için yüzde 6 zam yapıldı. Yani son 5 ayda enflasyon kaynaklı zam farkı yüzde 27.65 (33.65-6) oldu. Bu rakama göre memur ve emeklisi yüzde 42.65’lik zammı garantilemiş durumda.