Memur ve emekli zammı için son hesap! Öğretmen, polis, imam, hemşire maaşları kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranında... Zam için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ilave olarak her iki yılda bir toplu sözleşmeyle belirleniyor. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam geçtiğimiz Ağustos ayında belirlenmişti. Buna göre 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.