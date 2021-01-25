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Kırklareli'nde kaynak için içine girdiler oksijen tüpü bir anda patladı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nde oksijen tüpü felaketi vuku buldu. Boş akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, tüpün patlaması sonucu yaralandı. İçlerinden birinin durumu ağır.

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Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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