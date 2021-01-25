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İstanbul'da kuyudan gelen çığlıklar ekipleri harekete geçirdi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir binanın bahçesindeki kuyudan çığlıklar ekipleri harekete geçirdi. Kuyuya düşen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı. Bahçe içerisinde bulunan kuyudan yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyu üzerine halat sistemi kurdu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir itfaiye ekibi, kurulan halat sistemi ile aşağı inip düşen adamı halata bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile kuyudan çıkarılan ve vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu belirlenen kişi, Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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