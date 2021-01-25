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Chelsea'de Lampard gidiyor Thomas Tuchel geliyor

Chelsea, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirecek.

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea'de alınan başarısız sonuçların ardından menajer değişikliği gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirecek. 

Bilindiği üzere Thomas Tuchel, son olarak PSG'de görev yapıyordu. Alman teknik adamın önümüzdeki günlerde Chelsea'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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