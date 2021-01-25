Chelsea'de Lampard gidiyor Thomas Tuchel geliyor
Chelsea, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirecek.Abone ol
İngiltere Premier Lig'de Chelsea'de alınan başarısız sonuçların ardından menajer değişikliği gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirecek.
Bilindiği üzere Thomas Tuchel, son olarak PSG'de görev yapıyordu. Alman teknik adamın önümüzdeki günlerde Chelsea'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.