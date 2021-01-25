Muharrem İnce parti çalışmalarına hız verdi! 'Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik'

CHP'li Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle Nevşehir'de üç günlük kampa girdi. Parti kurma çalışmalarını hızlandıran İnce, "Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik" açıklaması yaptı.

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2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Hareketi, partileşme sürecinde hızla ilerliyor. İnce, 80 kişilik ekibiyle Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otelde geçen cuma günü kampa girdi. Parti tüzüğünü hazırladıklarını belirten İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Genel başkan sultanlığına son verdik." ifadelerini kullandı.

"Genel başkan sultanlığına son verdik"

İnce, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik. Türkiye’de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini “iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleriyle seçilir” diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye’de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz.

"Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız"

Ülkedeki hiçbir parti Türkiye’ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz.