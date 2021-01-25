Reel kesim güven endeksi Ocak'ta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 109,0 seviyesinde gerçekleşti.

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Reel kesim güven endeksi Ocak'ta 107 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay endeks 106,8 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) değerlendirmelerine göre endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkiledi.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 109,0 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranında ise sınırlı bir düşüş görüldü. Buna göre Ocak'ta kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 olarak kaydedildi.

Verilere göre tüketim malları ve dayanıksız tüketim malları grubunda kapasite kullanım oranları geriledi. Buna karşın dayanıklı tüketim malları ve ara mallarında ise kapasite kullanım oranları yükseldi. Yatırım mallarında kapasite kullanım oranı yatay kaldı.