80 yaş ve üzerine aşı bugün başlıyor! Fahrettin Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.